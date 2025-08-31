Олусегун: "Пари НН" может бороться за самые высокие места в РПЛ

- Думаю, мы можем бороться за самые высокие места в РПЛ. С каждым днём, с каждой тренировкой мы стараемся стать лучше. Поэтому не смотрите на место, на котором мы сейчас, - сказал Олусегун Legalbet.
Олакунле Олусегун выступает за "Пари НН" на правах аренды. Нигерийский нападающий принадлежит "Краснодару".
На данный момент "Пари НН" занимает 15-е место в РПЛ, имея в своем активе 3 очка в 7 сыгранных матчах.
Фото: "Чемпионат"