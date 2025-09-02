Гендиректор "Спартака" – о лимите на легионеров: будем ориентироваться на конкретные решения

"На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться и также, как и другие клубы, к этому готовимся. Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся", — приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах изменить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ожидается, что команды смогут иметь в заявке 10 иностранных игроков, но выводить на поле будут только 5 из них. Изменения будут вводить постепенно, начиная со следующего сезона. На данный момент клубы, играющие в РПЛ, имеют право заявить 13 легионеров, максимум 8 из которых могут принимать участие в игре.
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
