"Никакой серьёзной травмы у Станислава нет — просто решили дать отдохнуть, чтобы не усугубить микроповреждение. Он второй сезон играет без замен, поэтому в любом случае определённые нагрузки имеют место быть. В клубе и в сборной посчитали, что будет правильно дать ему отдохнуть в эту паузу", - цитирует агента "Чемпионат".
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 5 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 7,5 миллионов евро, на счету вратаря 2 матча в составе сборной России.
Напомним, что 4 сентября национальная команда России проведет домашнюю товарищескую встречу с Иорданией, а 7 числа сыграет на выезде с Катаром. Станислав Агкацев покинул расположение сборной, его место занял голкипер казанского "Рубина" Евгений Ставер.
Агент Агкацева прокомментировал отъезд голкипера из расположения сборной России
Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"