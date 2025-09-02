Матчи Скрыть

Агент Агкацева прокомментировал отъезд голкипера из расположения сборной России

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Никакой серьёзной травмы у Станислава нет — просто решили дать отдохнуть, чтобы не усугубить микроповреждение. Он второй сезон играет без замен, поэтому в любом случае определённые нагрузки имеют место быть. В клубе и в сборной посчитали, что будет правильно дать ему отдохнуть в эту паузу", - цитирует агента "Чемпионат".

В текущем сезоне Станислав Агкацев провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 5 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 7,5 миллионов евро, на счету вратаря 2 матча в составе сборной России.

Напомним, что 4 сентября национальная команда России проведет домашнюю товарищескую встречу с Иорданией, а 7 числа сыграет на выезде с Катаром. Станислав Агкацев покинул расположение сборной, его место занял голкипер казанского "Рубина" Евгений Ставер.

