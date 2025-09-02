Сафонов: для меня главное заслужить уважение в команде

- Я не считаю важным количество матчей — 15 или 20. Для меня главное сыграть следующий матч и заслужить уважение в команде. Это нужно доказать игрой, - сказал Сафонов "РБ Спорт".
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
В текущем сезоне Матвей Сафонов еще не появлялся на поле в составе "ПСЖ".
Фото: "Чемпионат"