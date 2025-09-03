"Спартак" договорился о трансфере двух центральных защитников - Карпов

Московский " Спартак " договорился о трансфере двух центральных защитников: Александера Джику из "Фенербахче" и Кристофера Ву из "Ренна".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.



Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.



Кристофер Ву выступает за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. Контракт игрока с командой действует до июня следующего года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.