Первая лига

Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Спартак" договорился о трансфере двух центральных защитников - Карпов

Московский "Спартак" договорился о трансфере двух центральных защитников: Александера Джику из "Фенербахче" и Кристофера Ву из "Ренна".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.

Кристофер Ву выступает за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. Контракт игрока с командой действует до июня следующего года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.

