«С Катаром планируется, что Батраков, Головин, Кисляк и Алексей Миранчук выйдут с первых минут. Головин будет играть левого полузащитника, а Батраков — восьмёрку», — цитирует Карпина «Чемпионат».
На «Лукойл Арене» в Москве прошёл товарищеский матч между сборными России и Иордании, который завершился без забитых мячей — 0:0.
Иордания занимает 64-е место в рейтинге ФИФА и в 2026 году впервые примет участие в чемпионате мира, пройдя квалификацию. Для России эта игра стала пятой в 2025 году: ранее команда Валерия Карпина победила Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Белоруссию (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Карпин озвучил часть стартового состава сборной России на матч с Катаром
Фото: РФС