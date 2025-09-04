Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Карпин озвучил часть стартового состава сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России назвал игроков, которые начнут товарищеский матч с Катаром 7 сентября.
Фото: РФС
«С Катаром планируется, что Батраков, Головин, Кисляк и Алексей Миранчук выйдут с первых минут. Головин будет играть левого полузащитника, а Батраков — восьмёрку», — цитирует Карпина «Чемпионат».

На «Лукойл Арене» в Москве прошёл товарищеский матч между сборными России и Иордании, который завершился без забитых мячей — 0:0.

Иордания занимает 64-е место в рейтинге ФИФА и в 2026 году впервые примет участие в чемпионате мира, пройдя квалификацию. Для России эта игра стала пятой в 2025 году: ранее команда Валерия Карпина победила Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Белоруссию (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится