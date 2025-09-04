"Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для "Краснодара". А я буду частью команды, частью корабля", — приводит слова Пальцева "Чемпионат".
В четверг, 4 сентября, пресс-служба черно-зеленых официально объявила о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского "Динамо" на правах аренды. Соглашение подразумевает обязательный выкуп игрока после 23 января 2026 года. Защитник подписал контракт с клубом до июня 2030 года. Он будет играть выступать под 17-м номером. 24-летний Пальцев играл в составе дагестанского клуба с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 10 матчах, записав на свой счет один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.
Пальцев назвал свою цель после перехода в "Краснодар"
Защитник Валентин Пальцев, перешедший из махачкалинского "Динамо" в "Краснодар", заявил, что хочет стать чемпионом России в составе новой команды.
Фото: ФК "Краснодар"