Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Пальцев назвал свою цель после перехода в "Краснодар"

Защитник Валентин Пальцев, перешедший из махачкалинского "Динамо" в "Краснодар", заявил, что хочет стать чемпионом России в составе новой команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для "Краснодара". А я буду частью команды, частью корабля", — приводит слова Пальцева "Чемпионат".

В четверг, 4 сентября, пресс-служба черно-зеленых официально объявила о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского "Динамо" на правах аренды. Соглашение подразумевает обязательный выкуп игрока после 23 января 2026 года. Защитник подписал контракт с клубом до июня 2030 года. Он будет играть выступать под 17-м номером. 24-летний Пальцев играл в составе дагестанского клуба с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 10 матчах, записав на свой счет один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

