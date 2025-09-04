Газизов – о Пальцеве: это потеря для нас, но он заслужил свой переход в "Краснодар"

"Валентин заслужил этого перехода, а мы все рады за него. Конечно, это потеря для "Динамо", но это было ожидаемо. Ему нужно расти и дальше, а мы не в праве стоять у него на пути. Поступило достойное предложение от "Краснодара", и мы приняли его. Желаем ему удачи. Перейти в клуб чемпион – дорогого стоит", – сказал Газизов.
Ранее стало известно, что экс-игрок махачкалинцев подписал долгосрочный контракт.
Всего на счету Пальцева 44 игры в составе махачкалинской команды, один забитый мяч и одна результативная передача. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро, по версии Transfermarkt.
Генеральный директор "Динамо" из Махачкалы Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info заявил, что Валентин Пальцев заслужил своего перехода в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"