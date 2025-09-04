Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Газизов – о Пальцеве: это потеря для нас, но он заслужил свой переход в "Краснодар"

Генеральный директор "Динамо" из Махачкалы Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info заявил, что Валентин Пальцев заслужил своего перехода в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Валентин заслужил этого перехода, а мы все рады за него. Конечно, это потеря для "Динамо", но это было ожидаемо. Ему нужно расти и дальше, а мы не в праве стоять у него на пути. Поступило достойное предложение от "Краснодара", и мы приняли его. Желаем ему удачи. Перейти в клуб чемпион – дорогого стоит", – сказал Газизов.

Ранее стало известно, что экс-игрок махачкалинцев подписал долгосрочный контракт.

Всего на счету Пальцева 44 игры в составе махачкалинской команды, один забитый мяч и одна результативная передача. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится