— Со временем привыкаешь ко всему. Сегодня такая ситуация, нужно подстраиваться. Завтра — другая, будем адаптироваться. Сборная России — та команда, куда всегда рад приезжать. Приятно увидеть ребят, тренерский штаб. Выйти под флагом России — это особенное ощущение. Причем неважно, официальный матч или товарищеский, - сказал Миранчук в интервью "Известиям".
Встреча команд России и Иордании состоялась в четверг, 4 августа, на домашней арене "Спартака" в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0. Следующий матч национальной команды будет на выезде. В воскресенье, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах.
Этим летом Антон Миранчук перешёл из швейцарского "Сьона" в московское "Динамо" за 2,5 миллиона евро и заключил контракт до июня 2027 года. Российский полузащитник провел за бело-голубых 3 матча и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за столичный "Локомотив", на счету футболиста 32 матча в составе национальной команды России.
Миранчук: выйти под флагом России - особенное ощущение
Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал отсутствие официальных матчей у сборной России.
Фото: РФС