- Наша сборная не соответствует рейтингу, о котором можно говорить с восхищением. Они не знают, как атаковать — нет сыгранности, нет ярко выраженных нападающих, которые все время предлагают себя на острие, - сказал Кавазашвили "Советскому Спорту".
Напомним, вчера, 4 сентября, состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.
7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Катара. Встреча пройдет в Эр-Райяне.
Бывший вратарь "Спартака" высказался о матче сборной России с Иорданией
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил игру сборной России в товарищеском матче с Иорданией (0:0).
Фото: РФС