Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Бывший вратарь "Спартака" высказался о матче сборной России с Иорданией

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил игру сборной России в товарищеском матче с Иорданией (0:0).
Фото: РФС
- Наша сборная не соответствует рейтингу, о котором можно говорить с восхищением. Они не знают, как атаковать — нет сыгранности, нет ярко выраженных нападающих, которые все время предлагают себя на острие, - сказал Кавазашвили "Советскому Спорту".

Напомним, вчера, 4 сентября, состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.

7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Катара. Встреча пройдет в Эр-Райяне.

