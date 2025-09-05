Агент Головина рассказал о настрое игрока перед матчем с Катаром

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией о готовности игрока к товарищескому матчу за сборную России против Катара.

Фото: "Чемпионат"

- У Александра настрой боевой. Ждет матч, готовится к игре, - сказал Клюев "Матч ТВ".



Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится в воскресенье, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.



Напомним, вчера, 4 сентября, сборная Россия сыграл вничью 0:0 с национальной командой Иордании.