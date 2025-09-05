Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Агент Головина рассказал о настрое игрока перед матчем с Катаром

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией о готовности игрока к товарищескому матчу за сборную России против Катара.
Фото: "Чемпионат"
- У Александра настрой боевой. Ждет матч, готовится к игре, - сказал Клюев "Матч ТВ".

Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится в воскресенье, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

Напомним, вчера, 4 сентября, сборная Россия сыграл вничью 0:0 с национальной командой Иордании.

