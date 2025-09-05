Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Глебов высказался о словах главного тренера "Динамо", готового покинуть клуб

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Валерия Карпина о возможном уходе из команды.
Фото: РФС
- Карпин – профессионал, любящий своё дело. Он относится к своей работе на 1000%. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова, - сказал Глебов "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в семи сыгранных турах.

