Глебов высказался о словах главного тренера "Динамо", готового покинуть клуб

- Карпин – профессионал, любящий своё дело. Он относится к своей работе на 1000%. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова, - сказал Глебов "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".
На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в семи сыгранных турах.
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Валерия Карпина о возможном уходе из команды.
Фото: РФС