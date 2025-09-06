Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

В Иордании высказались о проведении ответного матча со сборной России

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар высказался о проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС
"Мы будем рады увидеть сборную России в Иордании. Будет ли второй матч перед чемпионатом мира, зависит от технических требований главного тренера к предстоящим матчам", - цитирует Нассара ТАСС.

Национальная команда сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0) - встреча проходила 4 сентября, в Москве, на "Лукойл Арене". Напомним, что сборная Иордании сыграет на чемпионате мира 2026 года.

Завтра, 7 сентября, сборная России сыграет на выезде с Катаром - товарищеская встреча пройдет в Эр-Райяне, стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.

