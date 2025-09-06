"Мы будем рады увидеть сборную России в Иордании. Будет ли второй матч перед чемпионатом мира, зависит от технических требований главного тренера к предстоящим матчам", - цитирует Нассара ТАСС.
Национальная команда сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0) - встреча проходила 4 сентября, в Москве, на "Лукойл Арене". Напомним, что сборная Иордании сыграет на чемпионате мира 2026 года.
Завтра, 7 сентября, сборная России сыграет на выезде с Катаром - товарищеская встреча пройдет в Эр-Райяне, стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.
В Иордании высказались о проведении ответного матча со сборной России
Генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар высказался о проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС