Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из "Зенита"

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Это полная чушь, что "Зенит" может расстаться с Дркушичем. Это всего лишь домыслы", - приводит слова агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время намерен расстаться с защитником Ваней Дркушичем. Футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшие несколько лет в РПЛ будет изменен лимит на легионеров.

