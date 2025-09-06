"Это полная чушь, что "Зенит" может расстаться с Дркушичем. Это всего лишь домыслы", - приводит слова агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время намерен расстаться с защитником Ваней Дркушичем. Футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 17 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшие несколько лет в РПЛ будет изменен лимит на легионеров.
Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из "Зенита"
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"