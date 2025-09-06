"Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример. Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты — таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять", - приводит слова Дзюбы телеграм-канал "В игре".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, а также национальной команды России. Контракт россиянина с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.
После 7 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.
Слуцкий считает, что людям стоит брать пример с Дзюбы
Фото: ФК "Акрон"