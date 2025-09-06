Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Слуцкий считает, что людям стоит брать пример с Дзюбы

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал человека, с которого стоит брать пример.
Фото: ФК "Акрон"
"Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример. Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты — таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять", - приводит слова Дзюбы телеграм-канал "В игре".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, а также национальной команды России. Контракт россиянина с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.

После 7 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится