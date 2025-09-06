"Сборная России играет для зрителей, она должна побеждать. Никаких экспериментов с составом не должно быть. У людей может пропасть желание вообще смотреть сборную", - сказал Гришин в интервью "Чемпионату".
Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Сборная России не забила ни одного мяча впервые за 17 встреч. До этой игры национальная команда ни разу не поразила ворота соперника в товарищеском матче с Узбекистаном 20 ноября 2022 года.
Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Бывший игрок ЦСКА назвал причину, почему у людей пропадёт желание смотреть сборную России
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о составе сборной России на товарищеские матчи.
Фото: РФС