Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Бывший игрок ЦСКА назвал причину, почему у людей пропадёт желание смотреть сборную России

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о составе сборной России на товарищеские матчи.
Фото: РФС
"Сборная России играет для зрителей, она должна побеждать. Никаких экспериментов с составом не должно быть. У людей может пропасть желание вообще смотреть сборную", - сказал Гришин в интервью "Чемпионату".

Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Сборная России не забила ни одного мяча впервые за 17 встреч. До этой игры национальная команда ни разу не поразила ворота соперника в товарищеском матче с Узбекистаном 20 ноября 2022 года.

Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

