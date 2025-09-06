"Это живой человек. У тебя и так настроение в клубе не очень хорошее, и как бы ты не хотел, мысли внутри сидят. У тебя там команда готовится к серьёзному осеннему этапу без тебя", - сказал Ташуев в интервью "Матч ТВ".
В четверг, 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Валерий Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года, а с июня этого года руководит и московским "Динамо". Он подписал с клубом трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ "бело-голубые" имеют в своём активе восемь очков в семи турах и занимают 10 место.
В воскресенье, 7 августа, национальная команда России встретится со сборной Катара в Эр-Райане. Начало игры – в 18:15 по московскому времени.
Ташуев считает, что неудачи "Динамо" отражаются на работе Карпина в сборной
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, как влияют неудачные результаты московского "Динамо" на работу Валерия Карпина в сборной России.
Фото: РФС