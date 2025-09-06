Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

Ташуев считает, что неудачи "Динамо" отражаются на работе Карпина в сборной

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, как влияют неудачные результаты московского "Динамо" на работу Валерия Карпина в сборной России.
Фото: РФС
"Это живой человек. У тебя и так настроение в клубе не очень хорошее, и как бы ты не хотел, мысли внутри сидят. У тебя там команда готовится к серьёзному осеннему этапу без тебя", - сказал Ташуев в интервью "Матч ТВ".

В четверг, 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Валерий Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года, а с июня этого года руководит и московским "Динамо". Он подписал с клубом трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ "бело-голубые" имеют в своём активе восемь очков в семи турах и занимают 10 место.

В воскресенье, 7 августа, национальная команда России встретится со сборной Катара в Эр-Райане. Начало игры – в 18:15 по московскому времени.

