Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

В "Фенербахче" передумали продавать защитника в "Спартак" - источник

Президент "Фенербахче" Али Коч решил не продавать защитника Александера Джику в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Айдын Дженгиз.

- Коч в последний момент принял решение сохранить Джику. Иначе он бы ушёл. Но в итоге трансфер отменили, и, насколько мне известно, футболист остаётся в команде, - сказал Дженгиз в эфире Sports Digitale на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Джику перейдет в московский "Спартак" за 5 миллионов евро.

Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится