В "Фенербахче" передумали продавать защитника в "Спартак" - источник

Об этом сообщает журналист Айдын Дженгиз.
- Коч в последний момент принял решение сохранить Джику. Иначе он бы ушёл. Но в итоге трансфер отменили, и, насколько мне известно, футболист остаётся в команде, - сказал Дженгиз в эфире Sports Digitale на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Джику перейдет в московский "Спартак" за 5 миллионов евро.
Александер Джику выступает за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.
Президент "Фенербахче" Али Коч решил не продавать защитника Александера Джику в московский "Спартак".
Фото: Getty Images