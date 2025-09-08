Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Рубин" в ближайшие дни объявит о переходе защитника - источник

Казанский "Рубин" на этой неделе объявит о переходе защитника.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, казанский "Рубин" близок к закрытию сделки по переходу защитника "Бургоса" Андерсона Арройо, игрок уже находится в России.

В текущем сезоне Андерсон Арройо провел за испанский "Бургос" во всех турнирах 3 матча и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего колумбийца в 1 миллион евро, на счету правого защитника 2 матча в составе сборной Колумбии до 23 лет.

Источник: Sport24.

