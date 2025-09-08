Тарханов высказался о лимите на легионеров

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.





Фото: "Чемпионат"

- Если брать иностранца, то лидера, который способен уровень игры команды. Сейчас много легионеров сидят на лавке. Пусть лучше наши сидят и учатся, чем иностранцы, - сказал Тарханов "Матч ТВ".



Ранее в СМИ стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.