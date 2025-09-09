Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

"Спартак" официально объявил о переходе Джику

Ганский защитник Александер Джику перешел в московский "Спартак".
Фото: Getty Images Sport
Об этом сообщила пресс-служба "Спартака". Отмечается, что контракт игрока с клубом рассчитан на два года.

В понедельник, 8 сентября, турецкая футбольная федерация заявила, что 31-летний футболист покинул "Фенербахче", в котором играл с лета 2023 года. За все время в турецком клубе Джику принял участие в 75 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что футболист уже вылетел в Россию для прохождения медосмотра. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +10
  • Не нравится