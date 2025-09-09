Об этом сообщила пресс-служба "Спартака". Отмечается, что контракт игрока с клубом рассчитан на два года.
В понедельник, 8 сентября, турецкая футбольная федерация заявила, что 31-летний футболист покинул "Фенербахче", в котором играл с лета 2023 года. За все время в турецком клубе Джику принял участие в 75 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Ранее сообщалось, что футболист уже вылетел в Россию для прохождения медосмотра. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 миллионов евро.
"Спартак" официально объявил о переходе Джику
Ганский защитник Александер Джику перешел в московский "Спартак".
Фото: Getty Images Sport