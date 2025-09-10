- Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. "Спартак" всем давал шансы, почему бы и нет, - сказал Канчельскис "СЭ".
Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 11 очков в семи матчах. В следующем туре "Спартак" сыграет с московским "Динамо". Встреча состоится 13 сентября в 16:45 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Канчельскис высказался о потенциальном назначении Мостового главным тренером "Спартака"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Александра Мостового главным тренером московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"