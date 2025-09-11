Челестини подтвердил разговор с Мусаевым после их конфликта

- У меня было решено все после матча. Я еще в туннеле поприветствовал Кордобу. Для меня эта история закончилась с финальным свистком. Мы действительно говорили по телефону — подвели итог, все нормально.
Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев позвонил Фабио Челестини после конфликта, который возник после матча 7-го тура чемпионата России.
Напомним, ЦСКА принимал краснодарскую команду на "ВЭБ Арене" 31 августа, встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Форвард "быков" Джон Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте за агрессивное поведение.
Источник: "СЭ"
