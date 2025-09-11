Матчи Скрыть

"Сочи" может подписать бывшего голкипера "Крыльев Советов"

Иван Ломаев может перебраться в сочинский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По данным источника, бывший вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев находится в Сочи и ждет решения по заключению контракта с клубом. Сообщается, что стороны ведут переговоры, однако переход может не состоятся из большого количество голкиперов в команде.

26-летний Ломаев покинул самарский клуб в июне этого года, став свободным агентом. На счету футболиста 84 матча в РПЛ, в которых он пропустил 119 мячей и 20 раз отыграл на ноль. Transfermarkt оценивает текущую стоимость россиянина в полтора миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

