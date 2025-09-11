- Можно вернуться в "Спартак", это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму — и все будет хорошо, - сказал Ари "РБ Спорт".
Сегодня, 11 сентября, медийный футбольный клуб "Broke Boys" встречался с "Сатурном" в матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отличились бывшие нападающие "Краснодара" Федор Смолов и Ари. Бразильский нападающий забил со своей половины поля на 96-й минуте матча. В декабре Ари исполнится 40 лет.
Ари рассказал, в какой клуб хотел бы вернуться
Нападающий медийного клуба "Broke Boys" Ари заявил, что хотел бы вернуться в московский "Спартак".
Фото: ФК "Broke Boys"