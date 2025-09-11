"Рубин" напрямую зависит от Даку. Команда побеждает за счет его голов. Без него "Рубин" был бы намного ниже в турнирной таблице, а игровую схему пришлось бы перестраивать. "Рубин" просто невозможно представить без Даку на данный момент", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
Албанский нападающий пополнил состав "Рубина" в 2023 году. В сезоне-2025/26 Даку принял участие в десяти встречах за казанский клуб, в которых записал на свой счет 7 голов и сделал одну результативную передачу. После семи туров Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 11 очков и на данный момент идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Рашида Рахимова сыграет с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится в пятницу, 12 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Гасилин назвал имя футболиста, от которого зависит успех "Рубина"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин отметил вклад нападающего Мирлинда Даку в игру казанского "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"