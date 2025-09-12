"Раньше шла перестройка команды. С той, которая закончила отбор, до ее нынешнего состояния. Прошло почти четыре года, из того состава остались Головин, Миранчуки, Баринов, человек 5-6, наверное. Мы сейчас уже выбираем из большей обоймы футболистов", – приводит слова Карпина "Чемпионат".
В сентябре сборная России провела две товарищеские встречи. 4 числа матч с командой Иордании закончился ничьей со счетом 0:0. 7 сентября команда Валерия Крапина крупно обыграла сборную Катара (4:1). Следующий товарищеский матч России с Ираном состоится 10 октября в Волгограде. Начало - в 13:00 по московскому времени. До конца 2025 года Россия также примет Боливию, Перу и Чили.
Карпин подвел итоги перестройки сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги перестановок в национальной команде.
Фото: ТАСС