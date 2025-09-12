Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Карпин подвел итоги перестройки сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги перестановок в национальной команде.
Фото: ТАСС
"Раньше шла перестройка команды. С той, которая закончила отбор, до ее нынешнего состояния. Прошло почти четыре года, из того состава остались Головин, Миранчуки, Баринов, человек 5-6, наверное. Мы сейчас уже выбираем из большей обоймы футболистов", – приводит слова Карпина "Чемпионат".

В сентябре сборная России провела две товарищеские встречи. 4 числа матч с командой Иордании закончился ничьей со счетом 0:0. 7 сентября команда Валерия Крапина крупно обыграла сборную Катара (4:1). Следующий товарищеский матч России с Ираном состоится 10 октября в Волгограде. Начало - в 13:00 по московскому времени. До конца 2025 года Россия также примет Боливию, Перу и Чили.

