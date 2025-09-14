Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Дзюба: Тедеев - подарок для "Акрона". Пока он здесь, я тоже буду здесь

Форвард "Акрона" Артем Дзюба высоко оценил работу главного тренера команды Заура Тедеева.
Фото: ФК "Акрон"
- Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается.

Артем Дзюба играет за "Акрон" с осени прошлого года. Этим летом 37-летний нападающий продлил контракт с тольяттинским клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 8 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Команда Заура Тедеева набрала 6 очков в 8 сыгранных турах и находится на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионате России.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится