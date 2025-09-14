Дзюба: Тедеев - подарок для "Акрона". Пока он здесь, я тоже буду здесь

- Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается.
Артем Дзюба играет за "Акрон" с осени прошлого года. Этим летом 37-летний нападающий продлил контракт с тольяттинским клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 8 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Команда Заура Тедеева набрала 6 очков в 8 сыгранных турах и находится на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионате России.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Форвард "Акрона" Артем Дзюба высоко оценил работу главного тренера команды Заура Тедеева.
Фото: ФК "Акрон"