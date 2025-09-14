Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Галактионов - о Баринове в ЦСКА: он и не должен был уходить

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал интерес ЦСКА к полузащитнику Дмитрию Баринову.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он и не должен был уходить. Идёт переговорный процесс по продлению контракта, а информацию интерпретируют по-разному. Насколько мне известно, в последний день трансферного окна было предложение от другого московского клуба, но "Локомотив" сразу обозначил свою позицию, в том числе и игроку", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Локомотив" отказался от предложения ЦСКА по полузащитнику команды Дмитрию Баринову. Хавбек выступает за московский "Локомотив" с 2016 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 260 матчей и записал на свой счет 11+23 по системе "гол+пас". Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Вчера, 13 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в 8 туре Российской Премьер-Лиги (1:1). Забитыми мячами отметились: Эгаш Касинтура и Алексей Батраков.

После восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками.

