Галактионов - о Баринове в ЦСКА: он и не должен был уходить

"Он и не должен был уходить. Идёт переговорный процесс по продлению контракта, а информацию интерпретируют по-разному. Насколько мне известно, в последний день трансферного окна было предложение от другого московского клуба, но "Локомотив" сразу обозначил свою позицию, в том числе и игроку", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Локомотив" отказался от предложения ЦСКА по полузащитнику команды Дмитрию Баринову. Хавбек выступает за московский "Локомотив" с 2016 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 260 матчей и записал на свой счет 11+23 по системе "гол+пас". Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Вчера, 13 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в 8 туре Российской Премьер-Лиги (1:1). Забитыми мячами отметились: Эгаш Касинтура и Алексей Батраков.
После восьми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками.
Фото: ПФК ЦСКА