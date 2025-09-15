Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Защитник ЦСКА рассказал о своей адаптации в команде

Жоао Виктор высказался о своем пребывании в новом клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Сейчас у меня заканчивается месяц адаптации. Я достаточно длительное время прожил в отеле, теперь, наконец, нашёл себе дом. Моя семья тоже готовится прилететь — все постепенно встает на круги своя. Я сыграл за ЦСКА уже три матча, очень хорошо чувствую себя на поле. Надеюсь помочь команде завоевать трофеи.

Жоао Виктор, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к московскому ЦСКА нынешним летом. Официально об этом было объявлено 20 августа. Бразильский футболист перешел из "Васко де Гама" и подписал контракт до 2029 года. В России 27-летний игрок провел уже три матча в РПЛ и одну игру в Кубке страны, в которых не отличился результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Источник: "Чемпионат"

