Полузащитник "Балтики": не считаю, что у нас колхозный футбол

"Да, мы действительно физически превосходим многих на поле. Но чтобы быть сильнее в этом качестве, нам приходится очень много работать. Я не считаю, что у нас какой-то колхозный футбол. Впереди мы можем спокойно что-то красивое изобрести. Поэтому, нам без разницы, кто что говорит. Посмотрите в таблицу - мы не проигрываем", - сказал Петров в интервью Metaraitings.
В нынешнем чемпионате команда Андрея Талалаева не потерпела ни одного поражения, четырежды сыграв вничью и одержав четыре победы. По итогам тура калининградцы набрали 16 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Это повторение рекорда чемпионатов России для новичков лиги. Столько же туров в сезоне 2001 года не проигрывал "Сокол".
Следующую игру "Балтика" проведёт на выезде в Кубке России против ЦСКА. Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.
Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался об игре команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Балтика"