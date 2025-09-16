Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Полузащитник "Балтики": не считаю, что у нас колхозный футбол

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался об игре команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Балтика"
"Да, мы действительно физически превосходим многих на поле. Но чтобы быть сильнее в этом качестве, нам приходится очень много работать. Я не считаю, что у нас какой-то колхозный футбол. Впереди мы можем спокойно что-то красивое изобрести. Поэтому, нам без разницы, кто что говорит. Посмотрите в таблицу - мы не проигрываем", - сказал Петров в интервью Metaraitings.

В нынешнем чемпионате команда Андрея Талалаева не потерпела ни одного поражения, четырежды сыграв вничью и одержав четыре победы. По итогам тура калининградцы набрали 16 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Это повторение рекорда чемпионатов России для новичков лиги. Столько же туров в сезоне 2001 года не проигрывал "Сокол".

Следующую игру "Балтика" проведёт на выезде в Кубке России против ЦСКА. Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

