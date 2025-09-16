Матчи Скрыть

Полузащитник "Ростова" - о победе над ЦСКА: непередаваемые эмоции

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов прокомментировал победу команды над ЦСКА в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Непередаваемые эмоции. Во-первых, прервали серию ЦСКА, во-вторых, показали хороший матч при своих трибунах. Мы очень рады, но впереди очень много работы. При двух удалениях мы должны не один забивать, а минимум два или три. Поэтому нужно поработать над реализацией", - сказал Миронов в интервью "РБ Спорт".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе "южан" отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент "Ростов" занимает 11 место в РПЛ с 8 очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 15 баллами.

Следующую игру команда Альбы проведёт в Кубке России против московского "Спартака". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

