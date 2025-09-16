Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Дивеев назвал свою футбольную мечту

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился своей футбольной мечтой.
Фото: ПФК ЦСКА
"Футбольная карьера так быстро проходит, а я совсем немного поиграл на международном уровне. Хочется успеть ещё. Сыграть со сборной на чемпионате мира - моя мечта", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".

Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне провёл восемь матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Также на его счету 17 матчей за сборную России и один забитый гол. На крупном турнире за национальную команду 25-летний защитник сыграл один раз - на чемпионате Европы-2021 года. На нём он провёл 3 матча, но сборная России не вышла из группы.

