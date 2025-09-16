"Футбольная карьера так быстро проходит, а я совсем немного поиграл на международном уровне. Хочется успеть ещё. Сыграть со сборной на чемпионате мира - моя мечта", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне провёл восемь матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Также на его счету 17 матчей за сборную России и один забитый гол. На крупном турнире за национальную команду 25-летний защитник сыграл один раз - на чемпионате Европы-2021 года. На нём он провёл 3 матча, но сборная России не вышла из группы.
Дивеев назвал свою футбольную мечту
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился своей футбольной мечтой.
Фото: ПФК ЦСКА