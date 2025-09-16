- Я считаю, что в некоторых моментах играю не так хорошо, как играл в предыдущем клубе "Атлетико Минейро". Однако я продолжаю работать, лучше готовлюсь к матчам и больше понимаю чемпионат России, хотя с чемпионатом Бразилии есть большая разница. Разница в темпе игры, а также в РПЛ много борьбы.
Рубенс, выступающий на позиции защитника, является воспитанником "Атлетико Минейро". В это летнее трансферное окно 24-летний футболист перебрался в Россию и подписал пятилетний контракт с московским "Динамо". В составе бело-голубых бразилец провел шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и одну игру в Кубке страны, в которых получил одну желтую карточку и не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
Новичок "Динамо" рассказал о разнице в чемпионатах России и Бразилии
Защитник Рубенс Диас объяснил, в чем разница между РПЛ и чемпионатом Бразилии.
Фото: ФК "Динамо"