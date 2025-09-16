Матчи Скрыть

Экс-защитник ЦСКА Роша: было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша впервые прокомментировал свой уход из команды армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА
"У меня был разговор с руководством, но это решение мое и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем", – приводит слова Роши "Чемпионат".

Напомним, 30-летний игрок перешел из московского клуба в "Аль-Джазиру" из ОАЭ в августе 2025 года, подписаний соглашение сроком на два года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Бразильский защитник начал играть в составе ЦСКА в сентябре 2022 года. За все время в составе армейцев он выступил в 107 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и девять результативных передач. Вместе с армейцами Роша стал обладателем Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Кубок России.

