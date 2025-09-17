Майга - о поражении махачкалинскому "Динамо": сами себе привезли голы

"Да, мы сами себе привезли голы. Хотели победить, потому что для нас каждая игра важна. Мы сами себе причинили такую боль перед болельщиками, которым очень обидно, что мы так проиграли. Не знаю, сколько шансов выйти из группы, но мы будем ещё что-то пробовать", - сказал Майга в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 16 сентября "Пари НН" встречался с махачкалинским "Динамо" (1:2) в Саранске. Счёт открыл защитник нижегородцев Хуан Кастильо на 45+1 минуте. Во втором тайме он уже нарушил правила в своей штрафной, а у гостей пенальти реализовал нападающий Гамид Агаларов на 77-й минуте. Точку в матче точным ударом на 79-й минуте поставил защитник Мохамед Аззи.
На данный момент команда Алексея Шпилевского в Кубке России находится на третьем месте в группе C, имея в своём активе три очка.
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга прокомментировал поражение команды в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"