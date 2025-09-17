"Кисляк - не будущее, а настоящее ЦСКА. У него уже сейчас отличный уровень. Я бы скорее о Глебове говорил как о футболисте, который выделяется и может стать действительно большим игроком. Он ещё будет привлекать внимание", - сказал Роша в интервью "Чемпионату".
Матвей Кисляк в этом сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Кирилл Глебов провёл восемь игр во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
После восьми сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с одним баллом в своем активе.
Экс-защитник ЦСКА Роша оценил перспективы Кисляка и Глебова
