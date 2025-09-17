Матчи Скрыть

Кубок России


Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Матчи
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Испанский журналист высказался о возможном возвращении России на международную арену

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов в европейские соревнования.
Фото: РФС
"Испания готова обсуждать возвращение России с согласия УЕФА? Это правильно. Не понимаю, почему спортсмены вообще должны платить за политику. Думаю, люди и футбольное сообщество в Испании отреагируют на это положительно. Надеюсь, что будет так", - цитирует Эспину "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В сентября национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). В октябре команда Валерия Карпина примет в России сборные Ирана и Боливии.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд европейских государств готовы обсуждать вариант возвращения России на международную арену при согласии УЕФА.

