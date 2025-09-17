Испанский журналист высказался о возможном возвращении России на международную арену

"Испания готова обсуждать возвращение России с согласия УЕФА? Это правильно. Не понимаю, почему спортсмены вообще должны платить за политику. Думаю, люди и футбольное сообщество в Испании отреагируют на это положительно. Надеюсь, что будет так", - цитирует Эспину "РБ Спорт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В сентября национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). В октябре команда Валерия Карпина примет в России сборные Ирана и Боливии.
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд европейских государств готовы обсуждать вариант возвращения России на международную арену при согласии УЕФА.
Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов в европейские соревнования.
