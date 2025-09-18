"Главное сосредоточиться на чемпионате". В "Сочи" отреагировали на разгром от "Динамо"

- Это, конечно, больно… Но главное — сосредоточиться на чемпионате. Там очки нужнее. А сегодня, ну что сказать… игра так себе, мягко говоря, - написано в телеграмм-канале "Сочи".
Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Динамо" Москва завершился победой гостей с разгромным счетом 4:0.
Голы в составе бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и недавно восстановившийся от травмы Константин Тюкавин.
Сочи" занимает последнюю строчку с 2 баллами в группе В Пути РПЛ Кубка России с 2 очками.