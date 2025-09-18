Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

"Главное сосредоточиться на чемпионате". В "Сочи" отреагировали на разгром от "Динамо"

Пресс-служба "Сочи" отреагировала на поражение от "Динамо" (0:4) в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Сочи"
- Это, конечно, больно… Но главное — сосредоточиться на чемпионате. Там очки нужнее. А сегодня, ну что сказать… игра так себе, мягко говоря, - написано в телеграмм-канале "Сочи".

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Динамо" Москва завершился победой гостей с разгромным счетом 4:0.

Голы в составе бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и недавно восстановившийся от травмы Константин Тюкавин.

Сочи" занимает последнюю строчку с 2 баллами в группе В Пути РПЛ Кубка России с 2 очками.

