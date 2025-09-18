Матчи Скрыть

Соболев: а потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют

Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался об отменном голе в матче Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"На самом деле уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел "до", потом, как выяснялось… Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют", - приводит слова Соболева "Чемпионат".

В сезоне-2025/2026 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Вчера, 17 сентября, петербуржцы одержали домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1 - Соболев в этой встрече записал на свой счет дубль и стал рекордсменом турнира по результативным действиям.

После 8 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с лидером турнирной таблицы - "Краснодаром".

