Соболев: а потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют

"На самом деле уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел "до", потом, как выяснялось… Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют", - приводит слова Соболева "Чемпионат".
В сезоне-2025/2026 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Вчера, 17 сентября, петербуржцы одержали домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:1 - Соболев в этой встрече записал на свой счет дубль и стал рекордсменом турнира по результативным действиям.
После 8 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с лидером турнирной таблицы - "Краснодаром".
Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался об отменном голе в матче Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"