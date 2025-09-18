Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Газзаев высказался об удалении Станковича в матче с "Динамо"

Бывший главный тренер ЦСКА поделился мнением об удалении Деяна Станковича в матче восьмого тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Любое удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам. Главный тренер психологически очень сильно влияет на команду, его авторитет важен. Тренер на протяжении всех 90 минут влияет на качество игры, - сказал Газзаев "СЭ".

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра.

На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше с 12 баллами.

