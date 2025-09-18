Газзаев высказался об удалении Станковича в матче с "Динамо"

- Любое удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам. Главный тренер психологически очень сильно влияет на команду, его авторитет важен. Тренер на протяжении всех 90 минут влияет на качество игры, - сказал Газзаев "СЭ".
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра.
На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше с 12 баллами.
Фото: ФК "Спартак"