Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Игрок ЦСКА высказался о своей физической форме

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис после матча с "Балтикой" (1:1 осн, 9:10 пен) поделился мнением о своей физической форме.
Фото: ПФК ЦСКА
- Пауза на сборную была важной, потому что мне надо было время, чтобы познакомиться с партнёрами, узнать требования тренера. Пауза пошла на пользу, я прибавил и сейчас могу помогать команде, - сказал Руис "Чемпионату".

Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" гол забил Кирилл Степанов.

В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9. Даниэль Руис провел на поле 81 минуту.

