Игрок ЦСКА высказался о своей физической форме

- Пауза на сборную была важной, потому что мне надо было время, чтобы познакомиться с партнёрами, узнать требования тренера. Пауза пошла на пользу, я прибавил и сейчас могу помогать команде, - сказал Руис "Чемпионату".
Сегодня, 18 сентября, Балтика" одержала победу в серии пенальти над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" гол забил Кирилл Степанов.
В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9. Даниэль Руис провел на поле 81 минуту.
Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис после матча с "Балтикой" поделился мнением о своей физической форме.
