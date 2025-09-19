Названы сроки восстановления от травмы полузащитника "Крыльев Советов" - источник

По информации "Чемпионата", Вадим Раков восстановится от травмы через три-четыре недели.
Нападающий этим летом перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Вадим Раков провёл за самарцев в текущем сезоне восемь матчей во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Напомним, что форвард получил повреждение во время сентябрьских сборов с молодёжной командой.
После восьми сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с московским "Спартаком", который располагается на восьмом месте в таблице, имея в своём активе 12 баллов.
Фото: ФК "Крылья Советов"