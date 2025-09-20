"Восстановление Чавеса? Мы никуда не спешим, он порвал крестообразную связку колена в конце июня в составе национальной сборной — там же ему была проведена операция. Мы всем довольны — изучили доктора, он оперировал и других футболистов из Латинской Америки. Будем подводить его к общей группе к зимним сборам", - цитирует Родионова "РБ Спорт".
Луис Чавес получил повреждение в расположении сборной Мексики в июне текущего года - у полузащитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В прошлом сезоне футболист провел за московское "Динамо" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Контракт мексиканца со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 8 миллионов евро. Чавес выступает за бело-голубых с августа 2023 года.
В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Чавеса
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал, как проходит восстановление Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"