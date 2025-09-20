"Считаю это важным шагом в карьере. Переход в такую большую команду — шаг вперед. И я хочу многого добиться с ЦСКА", - цитирует Руиса Sport24.
Даниэль Руис перешел в ЦСКА из колумбийского "Мильонариоса" в летнее трансферное окно на правах аренды с последующим правом выкупа. Полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Новичок ЦСКА рассказал, почему решил перейти в московский клуб
Фото: ПФК ЦСКА