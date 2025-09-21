- Три очка взяли — слава богу. Нгамале не было в заявке из?за опоздания на тренировку? Все правильно. Разовая это акция или нет — посмотрим, - сказал Карпин "Матч ТВ".
Матч девятого тура РПЛ между "Динамо" и "Оренбургом" завершился со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Голами в составе московского клуба отличились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко (с пенальти) и Ульви Бабаев. За "Оренбург" забил Максим Савельев.
Одержав победу, "Динамо" поднялось на восьмое место в таблице РПЛ с 12 очками. "Оренбург" остался на 13-й строчке с 7 баллами.
Главный тренер "Динамо" прокомментировал непопадание Нгамале в заявку на матч с "Оренбургом"
Фото: "Чемпионат"