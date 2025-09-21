Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Главный тренер "Динамо" прокомментировал непопадание Нгамале в заявку на матч с "Оренбургом"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался о непопадании в заявку нападающего бело-голубых Муми Нгамале на матч с "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"
- Три очка взяли — слава богу. Нгамале не было в заявке из?за опоздания на тренировку? Все правильно. Разовая это акция или нет — посмотрим, - сказал Карпин "Матч ТВ".

Матч девятого тура РПЛ между "Динамо" и "Оренбургом" завершился со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Голами в составе московского клуба отличились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко (с пенальти) и Ульви Бабаев. За "Оренбург" забил Максим Савельев.

Одержав победу, "Динамо" поднялось на восьмое место в таблице РПЛ с 12 очками. "Оренбург" остался на 13-й строчке с 7 баллами.

