- Есть договоренность с Хуаном и его представителями, что если в летнее трансферное окно у "Пари НН" не будет предложений, ради которых клуб был бы готов отпустить игрока, то клуб и Боселли будут вести диалог о продлении контракта.
Хуан Боселли, играющий на позиции нападающего, выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне уругваец принял участие в 10 матчах за нижегородскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых форвард отметился 5 забитыми голами.
Источник: "Матч ТВ"
В "Пари НН" рассказали о будущем Боселли
Пресс-атташе "Пари НН" Артем Лисовский рассказал о договоренностях с нападающим Хуаном Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"