Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
КомоЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
5 - 2 5 2
МетцЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен

В "Пари НН" рассказали о будущем Боселли

Пресс-атташе "Пари НН" Артем Лисовский рассказал о договоренностях с нападающим Хуаном Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
- Есть договоренность с Хуаном и его представителями, что если в летнее трансферное окно у "Пари НН" не будет предложений, ради которых клуб был бы готов отпустить игрока, то клуб и Боселли будут вести диалог о продлении контракта.

Хуан Боселли, играющий на позиции нападающего, выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне уругваец принял участие в 10 матчах за нижегородскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых форвард отметился 5 забитыми голами.

Источник: "Матч ТВ"

