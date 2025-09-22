Матчи Скрыть

Кучаев оценил свою игру за "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев рассказал о свой роли в команде.
Фото: ФК "Ростов"
"Я уже достаточно зрелый игрок, который в "Ростове" очень вырос ментально и перестал быть мальчиком. Не считаю, что это мой пик, буду стараться прибавлять. Отрезок получился более удачный, чем в ЦСКА в последние годы", - сказал Кучаев в интервью [leech=ъhttps://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-kuchaev-rasskazal-schitaet-li-on-sebya-mental-ny-m-liderom-rostova/]"РБ Спорт"[/leech].

Константин Кучаев в этом сезоне принял участие в 10 матчах за "Ростов" и отметился одним забитым мячом. Хавбек попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи.

Вчера, 21 сентября, в Калининграде состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором местная "Балтика" принимала на своем поле "Ростов". Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент "южане" располагаются на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью баллами.

В следующем туре "Ростов" примет на своём поле "Краснодар". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.

