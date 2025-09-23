КДК РФС рассмотрит поведение полузащитника "Сочи" Крамарича в матче с ЦСКА

"Оскорбительное поведение футболиста "Сочи" Крамарича в адрес первого помощника судьи в подтрибунном помещении. Крамарич приглашен на заседание", — приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
"Сочи" уступил ЦСКА со счетом 1:3 в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в понедельник, 22 сентября. Два из трех голов армейцев были реализованы с пенальти. После матча Мартин Крамарич вступил в конфликт с ассистентом главного судьи. В их диалог вмешался представитель сочинского футбольного клуба.
"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в девяти турах. ЦСКА поднялся на вторую строчку. В активе московской команды 18 очков.
Фото: ФК "Сочи"