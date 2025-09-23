Матчи Скрыть

Кубок России

ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Стал известен российский клуб, который может подписать Кузяева - источник

Полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Global Look Press
По информации источника, полузащитник Далер Кузяев согласовал контракт с грозненским "Ахматом" на один сезон - переговоры находятся на финальной стадии. На этой неделе футболист пройдет углубленное медицинское обследование и заключит соглашение с грозненцами.

Ранее в ЦСКА сообщили, что клуб вел переговоры с Далером Кузяевым, но трансфер сорвался из-за совокупности нескольких факторов.

Летом текущего года россиянин покинул французский "Гавр" на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", грозненский "Терек", "Карелию" и "Нефтехимик". На счету полузащитника 51 матч в составе национальной команды России. Кузяев является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двухкратным обладателем Суперкубка России. В январе 2026 года россиянину исполнится 33 года.

Источник: Sport24.

