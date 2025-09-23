Стал известен российский клуб, который может подписать Кузяева - источник

По информации источника, полузащитник Далер Кузяев согласовал контракт с грозненским "Ахматом" на один сезон - переговоры находятся на финальной стадии. На этой неделе футболист пройдет углубленное медицинское обследование и заключит соглашение с грозненцами.
Ранее в ЦСКА сообщили, что клуб вел переговоры с Далером Кузяевым, но трансфер сорвался из-за совокупности нескольких факторов.
Летом текущего года россиянин покинул французский "Гавр" на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", грозненский "Терек", "Карелию" и "Нефтехимик". На счету полузащитника 51 матч в составе национальной команды России. Кузяев является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двухкратным обладателем Суперкубка России. В январе 2026 года россиянину исполнится 33 года.
Источник: Sport24.
Фото: Global Look Press